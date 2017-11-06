Трамп назвав себе причиною рекордних показників фондових ринків США

Президент США Дональд Трамп заявив, що причиною високих показників американських фондових ринків є він сам.

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"Причина, за якою наші фондові ринки настільки успішні, полягає в мені. Я завжди чудово ладнав з грошима і зі створенням робочих місць. І я виконав цю роботу добре", - сказав він журналістам на борту літака дорогою в Токіо, передає Прайм.

Однією з причин високих показників ринків і гарного стану американських компаній, що працюють на оборонний сектор, Трамп пояснив тим, що він закликає союзників купувати обладнання у Вашингтоні. "В цьому є дві переваги. По-перше, ми робимо найкраще обладнання. А по-друге, вони купують його у нас. Тому я думаю, що ми розвиваємося з величезною силою", - зазначив президент США.

Основні американські фондові індекси в п'ятницю зросли до рекордів на тлі фінансових результатів Apple. Згідно з даними торгів, промисловий індекс Dow Jones додав 0,10%, становивши 23539,19 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 зріс на 0,31% - до 2587,84 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ піднявся на 0,74% - до 6764,44 пункту.