Bitcoin побив новий історичний рекорд

Середньозважений курс bitcoin 5 листопада подолав позначку в $7,5 тис. доларів. Такі дані біржі Bithumb в Південній Кореї.

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При цьому капіталізація bitcoin становила 125,3 млрд доларів, повідомляє Прайм.

Сумарна капіталізація всіх криптовалют перевищила $200 млрд доларів.

Експерти відзначають, що попит на bitcoin спровокувало рішення біржі Chicago Mercantile Exchange про включення криптовалюти до складу торговельних активів майданчика.

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валют, яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, які готові їх брати. Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія криптовалюти Bitcoin повністю децентралізована і може бути здійснена випадковим чином будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи. На сьогоднішній день у світі існує понад 1100 криптовалют.