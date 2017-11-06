Засновник Amazon продав акцій компанії на рекордні $1,1 мільярда
14:29, 06 листопада 2017Фондовий ринок
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Навіть після продажу у Безоса залишається близько 80 мільйонів акцій Amazon. Наразі він є найбагатшою людиною планети за версією Forbes
Ілюстрація REUTERS
Засновник онлайн-рітейлера Amazon.com Джефф Безос минулого тижня продав 1 мільйон акцій компанії, повідомляє Bloomberg.
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"Безос виручив від угоди 1,1 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Безос останнім часом активно інвестує в космічний проект Blue Origin LLC, але куди будуть спрямовані виручені від продажу акцій кошти, наразі не відомо.
"У Безоса залишається близько 80 мільйонів акцій Amazon. Він є найбагатшою людиною планети за версією Forbes", - підкреслює видання.
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