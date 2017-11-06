Засновник Amazon продав акцій компанії на рекордні $1,1 мільярда

Засновник онлайн-рітейлера Amazon.com Джефф Безос минулого тижня продав 1 мільйон акцій компанії, повідомляє Bloomberg.

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"Безос виручив від угоди 1,1 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Безос останнім часом активно інвестує в космічний проект Blue Origin LLC, але куди будуть спрямовані виручені від продажу акцій кошти, наразі не відомо.

"У Безоса залишається близько 80 мільйонів акцій Amazon. Він є найбагатшою людиною планети за версією Forbes", - підкреслює видання.