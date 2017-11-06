В Україні щорічно припиняє роботу близько 100 держпідприємств

Кожен рік в Україні припиняє роботу близько 100 державних підприємств, а приватизація дозволить припинити цю тенденцію, повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Facebook.

Читайте такожПриватизація не призведе до захоплення держактивів олігархами - Гройсман

"Щорічно близько 100 держпідприємств припиняють свою роботу. Тому, щоб змінити цю тенденцію уряд розробив законопроект №7066, який законодавчо встановить правила прозорої та вигідної приватизації для всіх сторін", - повідомили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, в Україні налічується близько 3,5 тисячі державних підприємств. За даними Мінекономрозвитку, чистий прибуток українських державних компаній 2016 році становив 39,6 мільярдів гривень. При цьому прибуток ТОП-100 держпідприємств за минулий рік становив 26,4 мільярда гривень, з яких 22,5 мільярда гривень (85%) - прибуток національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Розгляд нового законопроекту про приватизацію №7066, що спрощує процедуру продажу держактивів, включено до порядку денного Верховної Ради на 9 листопада.