"Укрпошта" хоче випустити облігації на 600 мільйонів

Публічне акціонерне товариство "Укрпошта", національний оператор поштового зв'язку, планує випустити облігації загальною номінальною вартістю 600 мільйонів гривень, повідомляється на сайті компанії.

"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила "Укрпошті" емісію облігацій серій "А", "В" і "С". Загальна номінальна вартість випуску облігацій компанії склала 600 мільйонів гривень: серії "А" - 150 мільйонів гривень, серії "В" - 200 мільйонів гривень, серія "С" - 250 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

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До публічного розміщення на фондовій біржі "Перспектива" пропонуються іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) цінні папери в кількості 6 тисяч штук. Номінальна вартість однієї облігації - 100 тисяч гривень.

Також повідомляється, що при розміщенні облігацій встановлюються відсотки в розмірі 19% річних. Відсотковий дохід за облігаціями виплачуватиметься у гривні.

Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій - 21 листопада 2017 року, дата закінчення - 20 листопада 2018 року включно.

Зазначається, що облігації серії "А" знаходяться в обігу 16 листопада 2020 року включно, серії "В" - по 16 травня 2022 року включно, серії "С" - по 13 листопада 2023 року включно.

За словами в. о. генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, кошти від продажу облігацій компанія направить на оновлення автопарку, придбання комп'ютерів та обладнання, а також на підвищення енергоефективності.

"Випуск облігацій - показник відкритості і прозорості, можливість отримати додаткові інвестиції для розвитку підприємства. Це один із кроків для перетворення "Укрпошти" в сучасну компанію з хорошим сервісом і якісними послугами", - підкреслив глава компанії.

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" в січні-вересні 2017 року отримала 415,5 мільйони чистого збитку проти 15,2 мільйона гривень прибутку за аналогічний період 2016 року.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.