Мінфін не зміг позичити гроші на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) не залучив кошти до державного бюджету.

Читайте такожМінфін збирається позичити долари на внутрішньому ринку

Як повідомляється на сайті міністерства, під час торгів були отримані три заявки інвесторів на придбання гривневих облігацій терміном обігу 3 роки на загальну суму 2,233 млрд грн за ставками доходності 15% річних, однак Мінфін залишив їх без задоволення.

Тижнем раніше Мінфін розмістив трирічні гривневі ОВДП на 356,6 млн грн з більш низькою дохідністю в 14,88% річних. Рішення інвесторів підвищити ставки може бути наслідком підвищення Національним банком з 27 жовтня облікової ставки на 1 процентний пункт – до 13,5% річних з 12,5% річних. Раніше регулятор зберігав ставку три місяці поспіль.

Довідка УНІАН. Станом на 7 листопада обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 703,157 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на суму 360,573 млрд грн, або 51% від їх загального обсягу.