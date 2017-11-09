Можливості DoZorro на Держзакупівлі.Онлайн

Держзакупівлі.Онлайн презентує оновлений функціонал електронного майданчика для публічних закупівель.

З 1 листопада кожен користувач:

- має доступ до всіх оцінок та відгуків про процедури закупівель прямо на сторінці відповідної закупівлі;

- може прогнозувати власні ризики участі у відповідних тендерах;

- має можливість напряму звертатись до замовника та привертати увагу громадськості;

- залишати відгуки та оцінювати умови, якість і повноту оголошених закупівель, критерії оцінки пропозицій, рівень недискримінації учасників, точність визначення предмету закупівлі тощо;

- звертатись до контролюючих органів як публічно, так і у режимі «інкогніто».

Зміни відбулися завдяки інтеграції Держзакупівлі.Онлайн з моніторинговим порталом DoZorro. Цей проект Transparency International Україна створили за підтримки Open Contracting Partnership, EBRD, Omidyar Network та МФ «Відродження», щоб зменшити кількість порушень у системі публічних закупівель ProZorro.

Скористатися можливостями DoZorro запрошуємо на Держзакупівлі.Онлайн!

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Крок за кроком ми створюємо умови для прозорості публічних закупівель. Вклад кожного в подолання усталеного порядку – неоціненний!