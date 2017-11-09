Можливості DoZorro на Держзакупівлі.Онлайн
Держзакупівлі.Онлайн презентує оновлений функціонал електронного майданчика для публічних закупівель.
З 1 листопада кожен користувач:
- має доступ до всіх оцінок та відгуків про процедури закупівель прямо на сторінці відповідної закупівлі;
- може прогнозувати власні ризики участі у відповідних тендерах;
- має можливість напряму звертатись до замовника та привертати увагу громадськості;
- залишати відгуки та оцінювати умови, якість і повноту оголошених закупівель, критерії оцінки пропозицій, рівень недискримінації учасників, точність визначення предмету закупівлі тощо;
- звертатись до контролюючих органів як публічно, так і у режимі «інкогніто».
Зміни відбулися завдяки інтеграції Держзакупівлі.Онлайн з моніторинговим порталом DoZorro. Цей проект Transparency International Україна створили за підтримки Open Contracting Partnership, EBRD, Omidyar Network та МФ «Відродження», щоб зменшити кількість порушень у системі публічних закупівель ProZorro.
Скористатися можливостями DoZorro запрошуємо на Держзакупівлі.Онлайн!
Слідкуйте за новинами на нашій сторінці у Facebook.
Крок за кроком ми створюємо умови для прозорості публічних закупівель. Вклад кожного в подолання усталеного порядку – неоціненний!