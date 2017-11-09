Азіатські біржі в плюсі: японський Nikkei досяг 26-річного максимуму

Основні фондові майданчики Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) в четвер зростають після публікації даних щодо інфляції в Китаї. Nikkei подолав позначку в 23000 пунктів вперше з січня 1992 року, гонконгський і австралійський індекси досягли 10-річних максимумів, свідчать дані торгів, передає Прайм.

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Сьогодні вранці японський Nikkei 225 зріс на 0,58% - до 23047,86 пункту (вперше з січня 1992 року піднімаючись вище позначки в 23 тисячі пунктів). Індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite піднявся на 0,02% - до 3416,05 пункту, шеньчженьській Shenzhen Composite - на 0,18%, до 2017,33 пункту. Гонконгський Hang Seng Index збільшувався на 0,51% - до 29056,42 пункту, корейський KOSPI - знижувався на 0,11%, до 2549,56 пункту. Австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс на 0,5% - до 6046,1 пункту.

Під час попередніх торгів гонконгський і австралійський індекси подолали позначку своїх 10-річних максимумів, повідомляє агентство MarketWatch.

На настрої інвесторів в четвер вплинула статистика з Китаю. Згідно з даними державного статистичного бюро Китаю, індекс споживчих цін (CPI) в жовтні зріс на 1,9% в порівнянні з минулим роком, що виявилося вищим за показник попереднього місяця, а також вищим за очікування експертів.

Показник жовтня виявився вищим за CPI у вересні, коли він досяг позначки 1,6%, і при цьому не збігся з очікуваннями експертів, які прогнозували, що інфляція в жовтні не перевищить 1,8%.

Індекс цін виробників (PPI) у жовтні порівняно з минулим роком зріс до 6,9%, що співпало з показником попереднього місяця, але не співпало з прогнозами аналітиків, які очікували, що в жовтні зростання PPI буде нижчим, ніж у вересні, і не перевищить 6,5%.