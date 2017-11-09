Рада прийняла за основу новий закон про приватизацію

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про приватизацію державного майна, необхідний у рамках співробітництва України з ключовим кредитором Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами.

Читайте такожФонд держмайна в грудні виставить на продаж блокпакети трьох обленерго і ще 13 підприємств

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту в першому читанні (№7066 від 4 вересня) проголосували 258 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров повідомив, доповідаючи щодо законопроекту, що його спрямовано на спрощення процесу приватизації.

«У цьому законопроекті пропонується консолідувати норми 7 законодавчих актів в один закон, який унормовує питання приватизації. Основною метою законопроекту є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - розподіл на об'єкти малої та великої приватизації. Передбачається розширення переліку об'єктів, які можуть виставлятися на продаж, скорочення строків виставлення на продаж, можливість оформлення банківської гарантії, уніфікація способів продажу держмайна. Також - забезпечення конкуренції покупців шляхом розширення переліку інвесторів, захист їх прав, обмеження до 3 років оскарження приватизації», - сказав він.

Відповідно до законопроекту, за словами Трубарова, впроваджується новий підхід до великої та малої приватизації. Так, у разі великої приватизації залучатимуться міжнародні радники, а мала приватизація проходитиме на електронних торгах.

Своєю чергою, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що цей законопроект дозволить залучити інвесторів на збиткові державні підприємства, а також знизити корупцію.

«3,5 тис. держпідприємств генерують збитки державі й прибуток тим, хто годується біля них. Прошу підтримати законопроект і відкрити можливість для формування якісного законодавства», - зазначив він.

Як зазначається в пояснювальній записці, ухвалення закону дозволить уніфікувати та оптимізувати законодавство з питань приватизації, вдосконалити механізми й процедури приватизації, прискорити процеси приватизації, підвищити економічну ефективність продажів об'єктів і збільшити надходження до державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 11 травня затвердив пілотний проект приватизації невеликих державних підприємств через електронний майданчик Prozorro.

Фонд державного майна спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі розробили проект закону "Про приватизацію", який передбачає продаж малих об'єктів приватизації на електронних майданчиках, таких як Prozorro.Продажі.

Відповідно до законопроекту, до групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а до групи великої приватизації входять об'єкти, активи яких більше 250 млн грн.

Також законопроект скорочує строки підготовки до продажу з нинішніх 9-12 місяців до 4-5 місяців і збільшує строки для подачі заявок потенційних покупців із 20-45 днів до 20-180 днів.