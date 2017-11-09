Apple встановила абсолютний рекорд з капіталізації - понад $900 мільярдів

Apple стала першою в світі компанією, капіталізація якої при закритті торгів перевищила 900 мільярдів доларів, повідомляє Ліга.нет з посиланням на результати торгів на Уолл-стріт.

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Акції Apple подорожчали на 0,8%, в результаті чого ринкова вартість компанії зросла до 904,9 мільярда доларів. Раніше Apple вже вдавалося в ході торгів долати відмітку в 900 мільярдів доларів, але не вдавалося утримувати її за результатами біржового дня.

Як повідомлялося, що чистий прибуток Apple в третьому кварталі сягнув 10,71 мільярда доларів порівняно з 9,01 мільярда доларів за відповідний період минулого року.