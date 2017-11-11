S&P підтвердило кредитний рейтинг України на рівні "B-"

Агентство Standard & Poor's підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті на рівні «B-». Про це повідомляється на сайті S&P.

Також, S&P підтвердило короткостроковий суверенний рейтинг країни в національній та іноземній валютах на рівні «В». Прогноз по рейтингах «стабільний».

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"Стабільний прогноз відображає наше сподівання, що український уряд буде вдаватися до офіційної підтримки кредиторів протягом наступних 12 місяців після проведення необхідних фіскальних, фінансових і економічних реформ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, агентство очікує, що Верховна рада зможе провести ключові реформи, тим самим виконавши зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) і отримати від нього новий транш. При цьому в S&P не очікують, що це станеться до початку наступного року.

S&P попереджає, що в разі, якщо Київ не виконає вимоги МВФ і таким чином не зможе отримати новий кредит, агентство знизить рейтинги держави.

При цьому, якщо зостання економіки буде значним і перевершить очікування аналітиків S&P, агентство може покращити рейтинг України.

Як повідомляв УНІАН, в кінці жовтня міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валютах на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.