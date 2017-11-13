Українці через держоблігації позичили державі 900 мільйонів гривень
11:33, 13 листопада 2017Фондовий ринок
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Загальний обсяг ОВДП в обігу станом на 10 листопада за сумою основного боргу становив 702,071 млрд грн.
Населення з початку року придбало ОВДП майже на 800 млн грн / фото УНІАН
Обсяг портфеля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб з початку року зріс на 798,85 млн грн - до 899,87 млн грн станом на 10 листопада.
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Відповідні дані містяться у звітності на сайті Національного банку України.
За даними НБУ, загальний обсяг ОВДП в обігу станом на 10 листопада за сумою основного боргу становив 702,071 млрд грн.
Як повідомляв УНІАН, на останньому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України не змогло залучити кошти до державного бюджету.
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