Українці через держоблігації позичили державі 900 мільйонів гривень

11:33, 13 листопада 2017
Фондовий ринок
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Загальний обсяг ОВДП в обігу станом на 10 листопада за сумою основного боргу становив 702,071 млрд грн.

Населення з початку року придбало ОВДП майже на 800 млн грн / фото УНІАН

Обсяг портфеля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб з початку року зріс на 798,85 млн грн - до 899,87 млн грн станом на 10 листопада.

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Відповідні дані містяться у звітності на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, загальний обсяг ОВДП в обігу станом на 10 листопада за сумою основного боргу становив 702,071 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, на останньому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України не змогло залучити кошти до державного бюджету.

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Теги: #ОВДП#держборг України