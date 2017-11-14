Акціонери "Київенерго" вирішили розділити компанію на два підприємства

Акціонери енергопостачальної столичної компанії «Київенерго» прийняли рішення розділити компанію на два підприємства: одне буде займатися розподілом електроенергії та експлуатацією електромереж, а друге – постачанням електрики.

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Як повідомляє прес-служба компанії, таке рішення було ухвалене 13 листопада 2017 року на загальних зборах акціонерів.

Також зазначається, що це було зроблено для виконання норм закону «Про ринок електроенергії», який передбачає відділення генерації, передачі та постачання електроенергії шляхом створення окремих компаній до грудня 2018 року у всіх обленерго України.

«Створення нових компаній ніяк не вплине на обсяг прав і обов'язків за договорами на управління комунальним майном, укладеного між міською владою Києва і «Київенерго». Право власності громади Києва на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод «Енергія», теплові мережі та інші об'єкти залишається непорушним», - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон «Про ринок електроенергії». 8 червня цей закон підписав президент Петро Порошенко. Передбачається, що цей закон призведе до того, що в сегментах генерації електроенергії та її постачання для кінцевих споживачів виникнуть конкурентні відносини, що змусить виробників підвищувати свою ефективність, а також буде виведена з ринку неефективна генерація.

На початку листопада 2017 року у «Київенерго» повідомили, що компанія планує до грудня 2018 року завершити основні заходи щодо реорганізації бізнесу та створення двох підприємств «ДТЕК Київські електромережі» і «Київська енергопостачальна компанія».

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова. За 9 місяців 2017 року компанія скоротила збиток на 29,7% - до 999,7 млн грн.