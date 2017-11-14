S&P знизило рейтинг Венесуели до дефолтного

Рейтингове агентство S&P опустило до дефолтного рівня борг Венесуели в іноземній валюті після невиконання графіка платежів за відсотками, повідомляє Коммерсантъ.

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"Агентство зазначає, що таке рішення прийнято після неперерахування 200 мільйонів доларів офіційним Каракасом з глобальними облігаціями з терміном погашення в 2019 і 2024 роках. Минулого тижня закінчився 30-денний пільговий період для їх сплати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рейтинг боргових зобов'язань Венесуели у валюті знижено до рівня SD/D (вибірковий дефолт/дефолт) в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Боргові зобов'язання Венесуели в національній валюті S&P залишив на переддефолтному рівні. Агентство оцінило можливість входження Венесуели в період призупинення платежів у найближчі три місяці до 50%.

"Венесуела не перший рік перебуває в економічній кризі. За прогнозами МВФ, ВВП країни знизиться в нинішньому році на 12%. 1 листопада влада Венесуели ввела в обіг найбільшу в історії країни купюру в 100 тисяч боліварів. Цей крок спрямовано на стабілізацію грошового обігу в країні", - підкреслює видавництво.

На початку листопада президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про реструктуризацію зовнішнього боргу країни. Це рішення не стосується боргових зобов'язань нафтової держкомпанії PDVSA.