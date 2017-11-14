S&P знизило рейтинг Венесуели до дефолтного

20:53, 14 листопада 2017
Фондовий ринок
195

Таке рішення прийнято після неперерахування $200 мільйонів Венесуелою по глобальним облігаціям з терміном погашення в 2019 і 2024 роках.

Фотограф: Манауре Кінтеро/Блумберг

Рейтингове агентство S&P опустило до дефолтного рівня борг Венесуели в іноземній валюті після невиконання графіка платежів за відсотками, повідомляє Коммерсантъ.

Читайте такожМВФ прогнозує Венесуелі інфляцію більш ніж у 2300%

"Агентство зазначає, що таке рішення прийнято після неперерахування 200 мільйонів доларів офіційним Каракасом з глобальними облігаціями з терміном погашення в 2019 і 2024 роках. Минулого тижня закінчився 30-денний пільговий період для їх сплати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рейтинг боргових зобов'язань Венесуели у валюті знижено до рівня SD/D (вибірковий дефолт/дефолт) в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Боргові зобов'язання Венесуели в національній валюті S&P залишив на переддефолтному рівні. Агентство оцінило можливість входження Венесуели в період призупинення платежів у найближчі три місяці до 50%.

"Венесуела не перший рік перебуває в економічній кризі. За прогнозами МВФ, ВВП країни знизиться в нинішньому році на 12%. 1 листопада влада Венесуели ввела в обіг найбільшу в історії країни купюру в 100 тисяч боліварів. Цей крок спрямовано на стабілізацію грошового обігу в країні", - підкреслює видавництво.

На початку листопада президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про реструктуризацію зовнішнього боргу країни. Це рішення не стосується боргових зобов'язань нафтової держкомпанії PDVSA.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Венесуела інфляція#Венесуела дефолт