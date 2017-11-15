Fitch знизило рейтинг Венесуели до "обмеженого дефолту"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Венесуели у валюті з С до RD (обмежений Default, "обмежений дефолт").

Як пояснили в агентстві це рішення, пониження рейтингу Венесуели пов'язане з невиплатами інвесторам близько $200 млн за суверенними облігаціями, пише Прайм.

Ці папери повинні бути погашені в 2019 і 2024 роках. Пільговий період погашення за ним розміром в 30 днів закінчився в понеділок, 13 листопада.

Нагадаємо, що раніше інше міжнародне агентство - Standard & Рoor's - офіційно оголосило про невиконання Венесуелою своїх зобов'язань за боргами, а Fitch 4 листопада знизило суверенний рейтинг Венесуели до С і заявило про високу ймовірність дефолту в цій країні.