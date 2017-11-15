Нацкомісія з грудня вводить нові правила встановлення фіктивності емітентів цінних паперів

Нові правила щодо встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів набирають чинності 7 грудня поточного року, повідомила прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

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"У новій редакції встановлено 13 ознак фіктивності емітента цінних паперів (крім корпоративних інвестиційних фондів) і 6 ознак фіктивності емітента - корпоративного інвестиційного фонду", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що підставою для включення емітента до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності і припинення обігу його цінних паперів є відповідність емітента (крім страховиків зі страхування іншого, ніж страхування життя) не менш як трьом ознакам; відповідність емітента - корпоративного інвестиційного фонду мінімум трьом ознакам і/або одночасно двом ознакам фіктивності, що підтверджується відповідними документами; а також відповідність емітента - страховика зі страхування іншого, ніж страхування життя, одночасно двом ознакам фіктивності та/або одному з ознак фіктивності, що підтверджується відповідними документами.

Згідно з повідомленням, бути виключеним з переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності, емітент може в разі, якщо надасть Комісії документи, що підтверджують усунення порушень.

Формування, ведення та внесення змін до Списку здійснюється НКЦПФР в електронному вигляді і публікується на власному офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, Нацполіція та Генпрокуратура викрили злочинну схему випуску на ринок «сміттєвих» цінних паперів. Організатори схеми та посадові особи фондових бірж штучно завищували вартість цінних паперів підконтрольних емітентів, а потім реалізовували їх підприємствам реального сектору економіки. Покупці «цінних» паперів (інвестиційні фонди, страхові компанії) використовували їх у своїх злочинних схемах.

Національна поліція встановила групу осіб, які здійснювали фінансові операції на фондовому ринку, і заарештувала цінні папери підконтрольних злочинній групі емітентів на загальну суму майже 40 млрд грн.