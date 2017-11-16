"Газпром" позичив грошей: розмістив євробондів на 700 мільйонів євро

Російський "Газпром" розмістив єврооблігації на суму 750 мільйонів євро. Про це повідомляє RNS з посиланням на матеріали компанії.

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Уточнюється, що термін обігу облігацій становить сім років, до 22 листопада 2024 року.

Як стало відомо, організаторами розміщення виступили Газпромбанк, ВТБ Капітал, Unicredit Bank, Deutsche Bank і Credit Agricole.

Раніше ФАС розповіли про перспективи припинення регулювання тарифів "Газпрому".