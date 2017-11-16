Фонд держмайна оголосив конкурс на незалежних членів наглядових рад трьох обленерго

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурсний відбір претендентів на зайняття посад чотирьох незалежних членів наглядових рад «Хмельницькобленерго», «Харківобленерго» і «Миколаївобленерго», повідомила прес-служба відомства.

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Згідно з повідомленням, заявки приймаються до 5 січня, конкурси відбудуться наприкінці лютого 2018 року.

Наголошується, що під час відбору кандидатів бажаним буде досвід у приватизаційних процесах, угодах M&A (злиття і поглинання) і проектах, пов'язаних з ІРО.

Також повідомляється, що кожен новообраний незалежний представник наглядової ради матиме умовний профіль згідно з розділом дирекцій підприємства за напрямками роботи.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ планує 23 січня 2018 року провести конкурс з відбору чотирьох незалежних членів спостережної ради енергопостачальної компанії «Запоріжжяобленерго».

У 2018 році Фонд планує продати держпакети акцій «Запоріжжяобленерго», «Миколаївобленерго», «Тернопільобленерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Черкасиобленерго».