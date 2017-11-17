Реформи в дії: Moody's вперше за 14 років підвищило рейтинги Індії
11:23, 17 листопада 2017Фондовий ринок
78
Рупія, облігації та акції країни пішли в гору.
Ілюстрація REUTERS
Міжнародне рейтингове агентство Moody's вперше з 2004 року підвищило суверенні рейтинги Індії, передає Bloomberg.
Рейтинги підвищені з останньої сходинки інвестиційного рівня «Baa3» до «Baa2».
У Moody's відзначили, що нові рейтинги Індії ставлять її на один рівень з Філіппінами та Італією.
У рейтинговому агентстві вважають, що досягти цього країні допомогли реформи уряду.
Між тим, деякі інвестори назвали це несподіванкою, враховуючи, що Індія нещодавно відійшла від свого статусу самої швидкозростаючої великої економіки в світі на тлі радикальних змін у політиці.
За словами аналітиків, оновлення рейтингу знизить витрати за позиками для уряду і компаній Індії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter