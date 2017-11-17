Підготовка до приватизації: фінплан "Турбоатома" затверджено з прибутком понад 763 мільйонів

Урядовий комітет затвердив фінансовий план харківського заводу "Турбоатом" на 2018 рік з чистим прибутком понад 763 мільйони гривень, повідомила прес-служба Фонду державного майна, якому належить більше 75% акцій підприємства.

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"Чистий прибуток державного підприємства ВАТ "Турбоатом" у 2018 році повинна скласти понад 763 мільйонів гривень, а вартість продукції має підвищитися на 6%. Такі показники закладені у фінансовому плані підприємства на 2018 рік, який затверджений урядовим комітетом", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, фінпланом також передбачено експорт продукції підприємства на рівні 37%. На 10% збільшуються адміністративні витрати, які повинні піти на підвищення оплати праці.

У прес-службі нагадали, що "Турбоатом" заплановано до приватизації у наступному році і Кабмін зараз визначає розмір пакета акцій для продажу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що контрольний пакет акцій "Турбоатома" має залишатися в держвласності.

Довідка УНІАН. "Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробувань і відвантаження. У структуру "Турбоатома" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання. Управління державною часткою акцій ПАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.