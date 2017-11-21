"Метінвест" Ахметова виплатив $57 мільйонів за єврооблігаціями

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група «Метінвест» виплатила за новими євробондами з терміном обігу до 31 грудня 2021 року 46,6 млн дол. відсотків і 10,1 млн дол. основної суми, йдеться в повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі.

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Згідно з повідомленням, відсотковий дохід за єврооблігаціями за період з 18 серпня по 18 листопада 2017 року становив 26,445 млн дол., капіталізований процентний дохід становив 20,138 млн дол.

Після зазначеної виплати загальний обсяг випуску скоротився до 1,187 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого 2017 року кредитори «Метінвесту» схвалили реструктуризацію єврооблігацій компанії з погашенням в 2016-2018 роках на загальну суму 1,18 млрд дол. На початку 2017 року «Метінвест» виплатив 16,8 млн дол. відсотків за своїми єврооблігаціями з погашенням в 2016-2018 роках. На початку квітня 2015 року компанія «Метінвест» заявила про технічний дефолт, при цьому в кінці червня погодила з інвесторами нові умови за своїми облігаціями з терміном погашення в 2015, 2017 і 2018 роках на загальну суму 1,153 млрд дол. 27 січня 2016 року кредитори групи «Метінвест» схвалили реструктуризацію боргів компанії на суму 1,125 млрд дол.

Власники єврооблігацій Metinvest B. V. схвалили реструктуризацію цінних паперів номінальною вартістю 85,238 млн дол. з терміном погашення в 2016 році, на 289,734 млн дол. з терміном погашення в 2017 році, а також на 750 млн дол. зі строком погашення у 2018 році.

У 2015 році Metinvest B. V. вперше у своїй історії отримав збиток у розмірі 1 млрд дол., тоді як в 2014 році компанія отримала прибуток на рівні 159 млн дол.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).