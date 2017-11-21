"Укрзалізниця" має намір звернутися до своїх кредиторів для врегулювання заборгованості

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" має намір звернутися до власників своїх єврооблігацій на 500 мільйонів доларів з погашенням у 2021 році з проханням внести поправки в документацію для врегулювання локальної заборгованості держкомпанії.

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Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", про це стало відомо в ході конференц-зв'язку з інвесторами з обговорення фінансових результатів за дев'ять місяців цього року.

"Укрзалізниця" має намір звернутися до власників облігацій на суму 500 мільйонів доларів з погашенням у 2021 році, емітованих Shortline PLC (випущених виключно для цілей фінансування надання кредиту "Укрзалізниці") щодо отримання згоди на внесення змін до відповідних документів у зв'язку з обставинами, що відносяться до врегулювання локальної заборгованості "Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі держкомпанії відзначили, що цикл інформаційних зустрічей з міжнародними інвесторами буде продовжуватися і надалі.

"Це втілення нової концепції компанії з побудови партнерських відносин з інвесторами", - цитує прес-служба в.о. глави "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

Відзначається, що в ході конференц-зв'язку Кравцов підкреслив, що в січні-вересні 2017 року зростання доходів "Укрзалізниці" був швидше, ніж витрат, істотно зменшився кредитний портфель збільшився робочий парк вагонів, зросли обсяги транзитних перевезень на 3,2%.

"Зараз працюємо над фінпланом суспільства на 2018 рік, бажано вже на початку року мати затверджений головний фінансовий документ", - цитує прес-служба Кравцова.

Як повідомляв УНІАН, раніше Євген Кравцов заявив, що "Укрзалізниця" планує протягом 1,5-2 років здійснити емісію єврооблігацій вартістю 1-1,5 мільярда доларів.

У травні 2013 року "Укрзалізниця" вперше провела на Ірландській фондовій біржі розміщення п'ятирічних євробондів з купоном на рівні 9,5% річних в обсязі 500 мільйонів доларів з погашенням 21 травня 2018 року.

Основними інвесторами, які придбали облігації "Укрзалізниці", є інвестиційні фонди (68%), банки (25%) і хедж-фонди (6%).

12 травня 2015 року "Укрзалізниця" повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства і зазначила, що планує провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 мільярди гривень при загальній сумі боргу в 37,5 мільярда гривень. З них внутрішній борг перед приватними кредиторами становив близько 22 мільярдів гривень.

У грудні 2015 року "Укрзалізниця" погодила з комітетом кредиторів умови реструктуризації облігацій на суму 500 мільйонів доларів Зокрема, ставка купона була збільшена з 9,5% до 9,875% (діє з 21 листопада 2015 року) та продовжено термін погашення з 21 травня 2018 року до 15 вересня 2021 року.