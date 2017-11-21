Фондовий ринок Зімбабве втратив $6 мільярдів через військовий переворот

Інвестори розпродавали зімбабвійські акції щодня з початку військового перевороту 15 листопада. За даними агентства Bloomberg, за останні сесії ринок акцій країни втратив 5,9 мільярда доларів капіталізації.

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Сьогодні індекс Zimbabwe Stock Exchange Industrial обвалився ще на 10%, довівши падіння з 15 листопада до 35%. Сукупна ринкова вартість компаній, які до нього входять, зменшилася до 9,9 мільярда доларів, повідомляє Росбалт.

Раніше цього року зімбабвійський фондовий ринок активно зростав, номіновані в доларах США акції компаній використовувалися інвесторами в якості інструменту хеджування від посиленням інфляції. Через це котирування паперів, що торгуються в Зімбабве, досягли нереалістичних значень.

Нагадаємо, що 15 листопада військові Зімбабве захопили владу, щоб зупинити наростання політичної нестабільності в країні. Члени правлячої партії "Зімбабвійський африканський національний союз - Патріотичний фронт" (ZANU-PF) зняли президента країни Роберта Мугабе з керівних постів і закликав його подати у відставку. Той у зверненні до нації не став заявляти про відставку. Між тим, вже сьогодні розпочнеться процедура імпічменту Мугабе.

У квітні 2017 року Зімбабве була визнана найбіднішою країною Африки: за оцінками AfrAsia Bank New World Wealth, добробут на душу населення в республіці становить 200 доларів проти 25,7 тисячі доларів у найбільш забезпечених жителів Африки - маврікійцев.