В Україні змінили правила оренди держмайна - ввели обов'язковий авансовий платіж

Кабінет міністрів України змінив правила оренди державного майна, запровадивши обов'язковий авансовий платіж у розмірі не меншому як шість місячних орендних плат, який повертається всім учасникам, крім переможця, що дасть змогу уникнути участі в конкурсах недобросовісних компаній, метою яких є зрив конкурсу.

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Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні Кабінету міністрів України, повідомив в.о. голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

«Тепер всі компанії, що беруть участь у конкурсі на право оренди, мають вносити авансовий платіж у розмірі не меншому як шість місячних орендних плат. Цей платіж повертається всім, крім переможця. Таким чином, компанії, які прийшли з наміром зірвати конкурс, тобто формально перемогти, а потім відмовитися від підписання договору, втратять авансовий платіж», - написав Трубаров.

Він зазначив, що раніше в конкурсах брали участь компанії із завданням «вибити» реального орендаря, зірвати конкурс і змусити фонд проводити конкурсні процедури заново.

«Тепер такі «ігри» коштуватимуть дорого і в конкурсах перемагатимуть тільки ті компанії, які мають реальний намір підписувати договори оренди», - зазначив керівник ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету від оренди держвласності в 2016 році становили 1,02 млрд грн, що на 16% менше, ніж у 2015 році. У 2017 році Фонд держмайна очікує отримати від оренди держвласності понад 1 млрд грн.