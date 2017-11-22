Кабмін переписав "Укренерго" в акціонерне товариство
При цьому весь майновий комплекс держпідприємства "Укренерго" перейде до новоствореного ПРАТ.
Кабінет міністрів України перетворив державне підприємство "Укренерго" на приватне акціонерне товариство (ПРАТ). Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову було прийнято без обговорення на засіданні уряду в середу.
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При цьому весь майновий комплекс держпідприємства перейде до новостворене ПРАТ.
Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративному управлінні в держкомпаніях, який передбачає проведення корпоратизації, зокрема, створення наглядових рад і перетворення держпідприємств в акціонерні товариства. Передбачається, що це дозволить ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростить доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.
У середині квітня 2017 року Мінекономрозвитку повідомило, що вже почалася підготовка до створення наглядових рад на 5 державних підприємствах: "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укрзалізниця", "Укргідроенерго" та "Укренерго".
Раніше в "Укренерго" повідомляли, що створення наглядової ради планується завершити у вересні 2017 року.
Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.