Кабмін переписав "Укренерго" в акціонерне товариство

Кабінет міністрів України перетворив державне підприємство "Укренерго" на приватне акціонерне товариство (ПРАТ). Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову було прийнято без обговорення на засіданні уряду в середу.

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При цьому весь майновий комплекс держпідприємства перейде до новостворене ПРАТ.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративному управлінні в держкомпаніях, який передбачає проведення корпоратизації, зокрема, створення наглядових рад і перетворення держпідприємств в акціонерні товариства. Передбачається, що це дозволить ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростить доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.

У середині квітня 2017 року Мінекономрозвитку повідомило, що вже почалася підготовка до створення наглядових рад на 5 державних підприємствах: "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укрзалізниця", "Укргідроенерго" та "Укренерго".

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що створення наглядової ради планується завершити у вересні 2017 року.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.