Генпрокуратура підготувала підозру голові Фонду держмайна

Генеральна прокуратура України підготувала підозра для оголошення в. о. голови Фонду державного майна України Віталію Трубарову і передала його з матеріалами кримінального провадження Національному антикорупційному бюро України.

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Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці Facebook.

"Вчора був допитаний тодішній керівник столичного відділення ФДМ Ст. Трубаров, який зараз є керівником Фонду держмайна України. Саме він не прийняв передбачені заходи контролю і підписав незаконний договір. Ще вчора він мав би бути затриманий. Але закон передбачає передачу такої справи і готового підозри в НАБУ. Що й було зроблено", - написав генпрокурор.

За його словами, ГПУ розслідує кримінальну справу щодо незаконної приватизації частини будівлі Міністерства аграрної політики України в січні 2013 року.

"Міністр і його протеже вирішили створити пивний ресторан прямо в приміщенні міністерства на Хрещатику. Звичайно - даром. Таким чином, вони діють через схему оренди з правом приватизації за умови поліпшення приміщення. Звичайно, ремонтні роботи були тільки на папері. І потрібні були ці папери для підписання незаконної угоди про купівлю-продаж державного приміщення приватному ТОВ", - зазначив Луценко.

Як відомо, Міністерство аграрної політики розташована в Києві за адресою вул. Хрещатик, 24.