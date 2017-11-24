Київ реструктуризує $100 мільйонів боргу

Київська влада реструктуризує залишок боргу за зовнішніми запозиченнями 2004 року, не переведеними в держборг у 2015 році, в обсязі 101,149 млн дол. Таке рішення Київської міської ради від 21 листопада опубліковано в офіційній пресі.

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«Здійснити реструктуризацію залишку місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями Київської міської ради, залученими відповідно до рішення від 28 грудня 2004 року, але не переведеного в 2015 році в державний борг, в обсязі 101,149 млн дол.», - йдеться у рішенні Київської міськради.

Відповідно до затверджених умов, реструктуризація передбачає перенесення термінів погашення основної суми боргу чотирма рівними частинами - до 15 червня та 15 грудня 2021 року, 15 червня та 15 грудня 2022 року.

Виплата відсотків передбачена піврічними платежами за ставкою не вище 7,5% річних.

Цим же рішенням Київрада встановила, що нараховані і не сплачені відсотки з цього боргу в період мораторію, введеного з 6 листопада 2015 року, будуть капіталізовані і додані до основної суми боргу.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2015 року Київська міська рада затвердила умови реструктуризації муніципальних бондів на 550 млн дол., з яких 300 млн. з погашенням у 2016 році, а 250 млн дол. – з погашенням у 2015 році. При цьому 6 листопада Київ оголосив тимчасовий мораторій на будь-які виплати щодо муніципальних паперів.

Борг Києва увійшов у загальний периметр боргової реструктуризації, яку провів уряд України у 2015 році.