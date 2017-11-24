Міністр фінансів анонсував випуск євробондів на $2 мільярди в 2018 році

Україна сподівається на початку наступного року отримати черговий транш в рамках $17,5-мільярдної програми Міжнародного валютного фонду і має намір в 2018 році вийти на боргові ринки з євробондами на суму $2 мільярди.

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Про це сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю Рейтер в Брюсселі, в кулуарах саміту лідерів України, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Молдови, Білорусі та ЄС.

Данилюк заявив, що прогрес у переговорах з МВФ залежить від створення Антикорупційного суду і досягнення домовленостей про тарифи на газ. “На даний момент у нас дійсно є деякі проблеми. Вони будуть вирішені. Що стосується грошей, я думаю, це буде на початку наступного року", - додав міністр.

За даними Національного банку, розмір наступного траншу може становити близько $2 мільярдів.

Нагадаємо, у вересні цього року наша країна повернулася на міжнародні ринки капіталу після реструктуризації комерційного боргу в 2015 році.

Україна розмістила свій перший випуск євробондів на суму $3 мільярди. Данилюк сказав, що домовленості з МВФ передбачають, що наступного року Київ може позичити на ринку $2 мільярди.

"Ми не будемо поспішати на ринок, але у нас є хороша історія, щоб розповісти інвесторам", - сказав він і додав, що запозичення підуть на виплати за боргами, а гроші МВФ будуть спрямовані на нарощування валютних резервів України

Також Данилюк визнав, що країні досі не вдається заробити на приватизації. "Україна постійно зазнає невдачі в процесі приватизації, і це викликає занепокоєння", - сказав він.

Міністр нагадав, що в держвласності залишаються 3.000 компаній, у тому числі 100 великих. “Приватизація - пріоритет номер один, важливо залучити іноземних інвесторів. Великі державні компанії заважають ринку, вони схожі на чорну діру", - сказав Данилюк.

Згідно з проектом держбюджету, Україна хоче отримати в 2018 році 22 мільярди гривень ($817,84 мільйона) від приватизації у порівнянні з 3,5 мільярда цього року.