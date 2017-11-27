Українці позичили державі більше мільярда гривень

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб станом на 24 листопада склав 1,112 млрд грн, що на 202 млн грн, або на 22,2% більше показника на 23 листопада.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, загальний обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу за цей період зріс на 3,14 млрд грн, або на 0,5% - до 697,776 млрд грн.

Крім фізосіб, обсяг викуплених облігацій збільшили банки - на 2,906 млрд грн або на 0,9% - до 309,968 млрд грн.

Також обсяг викуплених облігацій збільшили нерезиденти – на 6,52 млн грн, або на 0,9% - до 4,786 млрд грн.

Найбільший обсяг ОВДП на суму 360,573 млрд грн, або 52% їх загального обсягу в обігу, знаходиться у власності НБУ, однак обсяг паперів у портфелі регулятора не змінювався з 9 листопада.

Як повідомляв УНІАН, обсяг облігацій внутрішньої держпозики у власності фізичних осіб з початку року зріс на 798,85 млн грн - до 899,87 млн грн станом на 10 листопада.