Мінфін погасив валютні ОВДП на $300 мільйонів

Міністерство фінансів України 22 листопада погасило валютні облігації внутрішньої держпозики на 300 мільйонів доларів, повідомила прес-служба міністерства.

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Згідно з повідомленням, Мінфін погасив валютні держпапери з терміном обігу 546 днів номінальною вартістю 271 мільйон доларів, випущені під 7,52% річних.

Як повідомляв УНІАН, обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності фізичних осіб станом на 24 листопада становив 1,112 мільярда гривень, що на 202 мільйони гривень, або на 22,2% більше показника на 23 листопада. Загальний обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу за цей період зріс на 3,14 мільярда гривень, або на 0,5% - до 697,776 мільярда гривень.