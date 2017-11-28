Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже $600 мільйонів

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 575,088 млн дол.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу облігацій семи серій, номінованих у доларах США, терміном обігу від 490 до 546 днів з середньозваженою дохідністю 3,85% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становить 15,433 млрд грн.

Тижнем раніше, 22 листопада, Мінфін на плановому ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 88,869 млн дол., після того, як два попередніх аукціони завершилися безрезультатно.

Таким чином, Мінфін залучає валюту за допомогою продажу ОВДП другий тиждень поспіль, при цьому обсяг залучених коштів повністю покриває виплати, пов'язані з погашенням валютних облігацій внутрішньої держпозики на 300 млн дол. 22 листопада.

Довідка УНІАН. Станом на 28 листопада обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 697,721 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на суму 360,573 млрд грн, або 52% їх загального обсягу.