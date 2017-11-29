Гройсман розповів, скільки підприємств хоче бачити у списку заборонених до приватизації

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за затвердження нового переліку державних компаній, які не підлягають приватизації, що дозволить продати нестратегічні активи й залишити в держвласності важливі підприємства.

Читайте такожПриватизація-2018: від продажу держвласності очікують отримати 22 мільярди гривень

«Потрібно прийняти новий перелік, де вказати 20, 30, 40 компаній, які не підлягають приватизації», - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, ухвалення нового законопроекту про приватизацію та затвердження переліку держкомпаній, які не підлягають приватизації, є найважливішим завданням влади.

«Зараз законопроект готується до другого читання. Це один із найважливіших законів, які будуть проголосовані під час наступного розгляду парламентом реформ», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про приватизацію державного майна (№7066).

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна Віталій Трубаров повідомив, доповідаючи щодо законопроекту, що він спрямований на спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділ на об'єкти малої та великої приватизації. Передбачається розширення переліку об'єктів, які може бути виставлено на продаж, скорочення строків виставлення на продаж, можливість оформлення банківської гарантії, уніфікація способів продажу держмайна.

За словами Володимира Гройсмана, ухвалення нового закону про приватизацію дозволить розпочати масштабний продаж близько 1 тис. держпідприємств із 3,5 тис.