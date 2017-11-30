Стала відома причина обвалу біткойну - біржі не справляються з трафіком

Як стало відомо, напередодні частково переривалася робота найбільшої в США біржі біткойнів Coinbase - деякі з 12 мільйонів клієнтів біржі не могли зайти до своїх особистих кабінетів, інші зазначали повільну роботу сервісу, повідомляє портал Marketwatch.com.

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В адміністрації біржі зазначили, що проблеми були викликані величезним напливом відвідувачів – в середу майданчик зафіксував новий рекорд по трафіку. Роботу було відновлено протягом години.

Також спостерігалися проблеми трейдингової платформі GDAX, що належить Coinbase, і майданчиках Gemini і Bitstamp.

Згідно з даними Coindesk, на 09:10 за київським часом курс біткойну відновився до 10 142 доларів.

Як повідомляв УНІАН, після взяття вчора чергового рекорду, курс Bitcoin різко пішов вниз, впавши одразу на 2 тисячі доларів.