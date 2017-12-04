ДТЕК виплатить своїм кредиторам всі відсотки по євробондам у першому кварталі 2018 року

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова прийняв рішення в першому кварталі 2018 року виплатити всю суму за процентними ставками кредиторам - власникам раніше випущених компанією облігацій. Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Лондонської фондової біржі.

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"У світлі позитивних макроекономічних трендів і фінансового результату групи DTEK Energy за перші 9 місяців 2017 року, група повідомляє про своє рішення виплатити всі відсоткові ставки всім утримувачам євробондів у першому кварталі 2018 року", - йдеться у повідомлення.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДТЕК випустив єврооблігації на 500 мільйонів доларів з погашенням у 2015 році. Потім, наприкінці березня 2013 року, ДТЕК провів рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, розмістивши через свою "дочку" DTEK Finance PLC п'ятирічні євробонди на 600 мільйонів доларів з погашенням у квітні 2018 року.

У квітні минулого року компанія заявила про неможливість найближчим часом повністю оплатити купони (відсотки) за єврооблігаціями на суму 910 мільйонів доларів з погашенням в 2018 році і запропонувала кредиторам провести довгострокову реструктуризацію своїх боргів. У грудні 2016 року компанія повідомила про продовження терміну виплат за низкою зобов'язань на 8 років.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент", акціонером якої є бізнесмен Рінат Ахметов.