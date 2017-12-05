Торгівля ф'ючерсами на Bitcoin почнеться з наступного тижня - WSJ

Торгівля ф'ючерсами на Bitcoin в США почнеться з наступного тижня, так як конкуруючі чиказькі ф'ючерсні біржі прагнуть скористатися стрімко зростаючим інтересом інвесторів до цієї криптовалюти, повідомляє Прайм з посиланням на The Wall Street Journal.

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Старт торгівлі ф'ючерсами Cboe Global Markets Inc. буде дано 10 грудня, а першим повним торговим днем стане 11 грудня.

Таким чином, торгівлю ф'ючерсами на Bitcoin Cboe почне раніше, ніж її найбільший суперник - CME Group Inc., яка планує запустити торгівлю ф'ючерсами на Bitcoin тільки 18 грудня. У п'ятницю Комісія з термінової біржової торгівлі США дозволила обом біржам почати операції з ф'ючерсами на Bitcoin.

Cboe працює з онлайн-брокерами, щоб роздрібні інвестори змогли почати операції з ф'ючерсами на Bitcoin якомога швидше, повідомив представник компанії.

Ф'ючерси на Bitcoin дозволять трейдерам робити ставки на зростання і падіння цієї кріптовалюти, подібно до того, як функціонує система ставок на ф'ючерси на нафту, кукурудзу або золото. Поява ф'ючерсів на Bitcoin полегшить торгівлю Bitcoin для банків Уолл-стріт і для невеликих інвесторів.