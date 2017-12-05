Мінфін позичив на внутрішньому ринку гривні, долари та євро

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 490,894 млн грн, 90,009 млн євро і 26,022 млн дол.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 84 і 322 дня з прибутковістю 16% і 15,3% річних відповідно.

Кошти в євро надійшли від розміщення облігацій на 546 днів з прибутковістю 3,95% річних, у доларах - на 539 днів з прибутковістю 3,85% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 4,106 млрд грн.

Нагадаємо, Міністерство фінансів за допомогою продажу ОВДП залучило до держбюджету 575,1 млн дол. минулого і 88,9 млн дол. - позаминулого тижня, після двох провальних ОВДП-аукціонів, що в Національному банку пояснили значними надлишками валютної ліквідності в банківській системі на рівні близько 4 млрд дол.

Довідка УНІАН. Станом на 5 грудня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 714,642 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на суму 360,573 млрд грн, або 50% їх загального обсягу.