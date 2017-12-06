Капіталізація біткойна перевищила $200 мільярдів

Найпопулярніша у світі криптовалюта - біткойн - під час торгів взяла черговий історичний максимум - позначку в $12 тисяч, тим самим його капіталізація перевищила $200 млрд, свідчать дані торгів на порталі Coinmarketcap, передає Прайм.

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Біткойн на біржі Bitfinex сьогодні вранці торгувався в діапазоні $11 405 - $12 160 за одиницю.

З початку поточного місяця біткойн зріс у ціні на 20%, тим самим його капіталізація вперше в історії криптовалют перевищила $200 млрд.

Зростанню криптовалют сприяє ще й те, що потихеньку ця валюта виходить з "сірого" правового поля. У США торгівля ф'ючерсами на біткойн почнеться вже з наступного тижня.