У Нацкомісії розповіли про перспективи розвитку фондового ринку в Україні

Україна за рахунок виробництва і торгівлі енергоносіями та продукцією аграрно-промислового комплексу за п'ять років може створити ринок ф'ючерсних контрактів, обсяг якого перевищить 40 мільярдів доларів. Про це під час конференції про розвиток товарного біржового ринку заявив глава Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв.

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"Ми говоримо, що за п'ять років Україна може створити ф'ючерсний ринок номінальним розміром 40-50 мільярдів доларів", - сказав він.

За словами Хромаєва, основними товарами, які будуть торгуватися за ф'ючерсними контрактами, стануть енергоносії та аграрна продукція.

"У нас потужні сегменти економіки – це агроринок. Ф'ючерсний ринок у цій сфері може досягти розміру від 10 до 20 мільярдів доларів... Для енергетиків обсяг ф'ючерсного ринку можна порівняти з фактичною продукцією, яка виробляється, - це близько 20 мільярдів доларів", - додав глава Нацкомісії.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня "Українська біржа" у співпраці з Державним агентством резерву України запустили перші торги поставочными ф'ючерсними контрактами на зернові.

Коментуючи цю подію, Хромаєв зазначав, що нові фінансові інструменти створюють реальні переваги для всіх його учасників - виробників продукції, трейдерів, фінансових посередників, де найголовніша перевага – це можливість хеджування (страхування) ризиків.