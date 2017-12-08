Отримати майже 23 мільярди: стали відомі підприємства, які хочуть продати в 2018 році (список)

Фонд державного майна України (ФДМУ) затвердив список із майже 100 підприємств, які за класифікацією належать до груп В, Г, Е і підлягають приватизації в 2018 році.

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Про це повідомила прес-служба Фонду з посиланням на керівника ФДМУ Віталія Трубарова.

Згідно з повідомленням, для приватизації пропонуються: ряд енергетичних компаній, «Сумихімпром», Львівський завод «Автонавантажувач», «Оснастка», Криворізька теплоцентраль, «Львівська вугільна компанія», Запорізький титаномагнієвий комбінат та інші.

За словами Трубарова, Фонд держмайна планує виконати план надходжень від приватизації в розмірі 22,5 млрд грн.

«Це реальна сума, яку Фонд виконає. Найближчим часом Верховна Рада ухвалить новий закон про приватизацію, який не тільки спростить процес приватизації та скоротить терміни підготовки, а й стане зрозумілим інвесторам. Тому наступний рік має стати роком великої приватизації», - цитує прес-служба Трубарова.

Він також відзначив, що за деякими підприємствами вже ведеться приватизаційна підготовка, щоб навесні 2018 року вийти на безпосередній продаж таких об'єктів, як «Центренерго», «Одеський припортовий завод», енергокомпанії та ін.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про приватизацію державного майна, необхідний в рамках співробітництва України з ключовим кредитором Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами.