Apple може купити Shazam за $401 мільйон - ЗМІ

Американська компанія Apple близька до того, щоб придбати мобільний додаток Shazam, що розпізнає музичні композиції і зображення.

Про це повідомило видання TechCrunch з посиланням на свої джерела, передає РБК.

За словами одного із співрозмовників видання, мова йде про дев'ятизначну суму. Інше джерело повідомило, що Apple збирається купити Shazam за 300 млн фунтів стерлінгів ($401 млн). За деякими оцінками, вартість Shazam становить $1,02 млрд, пише TechCrunch.

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За інформацією джерел Financial Times, угода може відбутися вже наступного тижня. Представники Shazam на запит не відповіли, Apple від коментарів відмовилися.

Британська компанія Shazam Entertainment Ltd. з моменту заснування залучила $143,5 млн інвестицій, випливає з даних Crunchbase.

У вересні 2016 року Shazam Entertainment Ltd. вперше за 17 років свого існування отримала операційний прибуток. Видання The Wall Street Journal зазначає, що прибуток приніс високий обсяг реклами. Рекламодавці, як уточнила газета, компанії платять за використання технології розпізнавання музики та зображень у своїх маркетингових кампаніях.