Біткойн вийшов на Чиказьку біржу: ф'ючерси на криптовалюту перевищили $18 тисяч

Ф'ючерси на біткойн подорожчали на Чиказькій біржі опціонів (CBOE) на 25%, перевищивши 18 тисяч доларів, після того, як в неділю були запущені торги, свідчать дані біржі.

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Станом на 08.57 січневі ф'ючерси на біткойн торгувалися на рівні 18,46 тисячі доларів. При цьому раніше під час торгів вони дорожчали на 25%, до 18,7 тисячі доларів. На початку дебютних торгів курс січневих ф'ючерсів на найпопулярнішу криптовалюту знаходився на рівні 15 тисяч доларів.

Торги на першій площадці, що працює з біткойн-ф'ючерсами, припинялися двічі в цілях зниження волатильності, повідомляє Прайм з посиланням на Bloomberg. Обсяги торгів на початковому етапі перевершили очікування, а трафік на сайті CBOE виявився настільки великим, що спостерігалися затримки і збої, заявили дилери. За даними самої біржі, всі її торгові системи функціонують нормально.

"Торгувати було досить легко. Я думаю, з часом ринок окріпне", - наводить агентство слова керуючого партнера у чиказькій Grace Hall Trading LLC Джо Ван Хекке.

Запуск торгів ф'ючерсами на регульованій біржі є переломним моментом для біткойна, оскільки тестується інфраструктура, за допомогою якої професійним трейдерам та інвесторам буде простіше ставити на підвищення або падіння криптовалюти і сприяти зниженню волатильності ціни, відзначає агентство.

Раніше в грудні найбільший світовий оператор ф'ючерсних бірж CME Group (товарно-сировинна біржа Chicago Mercantile Exchange) повідомляв про плани запустити 18 грудня ф'ючерсні контракти на біткойн. Про такі плани також заявляла Токійська фондова біржа. Біржа Cantor Exchange (Cantor) повідомляла про плани в майбутньому пропонувати інвесторам бінарні опціони на біткойн.