Apple купила сервіс розпізнавання музики Shazam

Apple підтвердила купівлю програми для розпізнавання музики Shazam.

Як пише Reuters, сума угоди офіційно не розкривається.

В Apple відзначили, що Shazam стане природною частиною стримінгового сервісу Apple Music і допоможе користувачам дізнаватися нові пісні.

При цьому в Apple не повідомили, чи буде Shazam як і раніше доступний на пристроях з операційною системою Android.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що американська компанія Apple близька до того, щоб придбати мобільний додаток Shazam. За оцінками видання TechCrunch, Apple заплатила 400 мільйонів доларів.

Британська компанія Shazam Entertainment Ltd. з моменту заснування залучила $143,5 млн інвестицій, випливає з даних Crunchbase.

У вересні 2016 року Shazam Entertainment Ltd. вперше за 17 років свого існування отримала операційний прибуток, а її додаток завантажили більше одного мільярда разів.

Видання The Wall Street Journal зазначає, що прибуток приніс високий обсяг реклами. Рекламодавці, як уточнила газета, компанії платять за використання технології розпізнавання музики та зображень у своїх маркетингових кампаніях.