НБУ підрахував, скільки мільярдів гривень і доларів позичив Мінфін на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України в ході аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у січні-листопаді 2017 року залучило до державного бюджету 27,697 млрд грн і 1,382 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, в тому числі в листопаді від продажу ОВДП до держбюджету надійшло 1,143 млрд грн і 664 млн дол.

Також повідомляється, що в січні-листопаді Мінфін направив 121,445 млрд грн на погашення облігацій і сплату доходу за ними, в тому числі 61,493 млрд грн - на погашення паперів, 59,952 млрд грн - на сплату купонного доходу.

Довідка УНІАН. На 1 грудня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 714,388 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на суму 360,573 млрд грн, або 50% їх загального обсягу.