Компанія Ахметова програла апеляцію: "Укртелеком" повинні повернути державі

Апеляційний суд відмовився задовольнити позов приватної компанії «ЕСУ», акціонером якої є бізнесмен Рінат Ахметов, на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у державну власність було повернуто компанію-оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком».

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Про це УНІАН повідомив представник прес-служби «Укртелекому» від імені компанії «ЕСУ» Михайло Шуранов.

«Сьогодні було засідання суду, з рішенням якого ТОВ «ЕСУ» категорично не погоджується. Компанія планує захищати свої права як акціонера, зокрема й шляхом подачі касаційної скарги», - сказав він.

За словами Шуранова, судове рішення не вплинуло на роботу «Укртелекому». Компанія працює в штатному режимі і продовжує надавати послуги клієнтам.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Господарський суд міста Києва за позовом Фонду державного майна України (ФДМУ) розірвав укладений у березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій найбільшого оператора фіксованого зв'язку «Укртелеком» компанією «ЕСУ», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, тим самим повернувши пакет акцій «Укртелекому» в державну власність.

У Фонді держмайна повідомили, що компанія «ЕСУ» не виконала свої зобов'язання щодо інвестування 450 млн дол. упродовж 5 років у розвиток підприємства, через що фондом було ініційовано позов про розірвання договору купівлі-продажу акцій «Укртелекому».

За рішенням суду з рахунків «ЕСУ» має бути стягнута пеня в розмірі 2,171 млрд грн, нарахована за неналежне виконання договору купівлі-продажу пакета акцій «Укртелекому». В середині листопада «ЕСУ» оскаржила це рішення суду в апеляційній інстанції.

Довідка УНІАН. У 2011 році компанію «Укртелеком» викупила компанія ESU («ЕСУ»), заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. У 2013 році холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» завершив операцію з придбання 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належать 100% ESU.

У 2015 році Комісія Верховної Ради з приватизації доручила тодішньому голові Фонду держмайна Ігорю Білоусу провести службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами ФДМУ під час приватизації «Укртелекому».

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 млн абонентів фіксованої телефонії і послуги швидкісного інтернету понад 1,6 млн клієнтів.