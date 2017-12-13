Мінфін позичив на внутрішньому ринку ще майже 4 мільярди гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 грудня залучило до державного бюджету 3,858 млрд грн і 3,5 млн євро.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені від продажу облігацій термінами обігу 77, 161 і 1764 дні з дохідністю 16,3%, 15,9% і 15,74% річних, відповідно.

Кошти в євро надійшли від розміщення облігацій на 539 днів з дохідністю 3,95% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 3,970 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів під час аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої держпозики в січні-листопаді 2017 року залучило до держбюджету 27,697 млрд грн і 1,382 млрд дол.

Станом на 12 грудня, обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 717,821 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на суму 360,573 млрд грн, або 50% їх загального обсягу.