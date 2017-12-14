Лише п'ять компаній у світі коштують дорожче: капіталізація криптовалют перевищила $500 мільярдів

Сумарна капіталізація існуючих у світі криптовалют за півтора місяця зросла більш ніж на $300 млрд і зараз становить понад $500 млрд, випливає з даних CoinMarketCap, передає RNS.

1 листопада капіталізація криптовалют вперше досягла позначки в $200 млрд.

Станом на ранок показник, за даними CoinMarketCap, становить $510,8 млрд.

У світі є тільки п'ять компаній, чия капіталізація перевищила $500 млрд: Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook і Amazon.