Реорганізація держкомпаній: створена комісія з "Укренерго"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості створило комісію з реорганізації держкомпанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго" на приватне акціонерне товариство. Про це йдеться в опублікованому наказі №728 від 5 грудня 2017 року.

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"Утворити комісію з реорганізації (перетворення) державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"... Повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо реорганізації "Укренерго" на приватне акціонерне товариство", - йдеться в тексті повідомлення.

У документі також зазначається, що комісія має розробити план перетворення підприємства, провести оцінку його майна, підготувати проект нового статуту "Укренерго" (вже як приватного акціонерного товариства), забезпечити стягнення дебіторської заборгованості компанії.

Згідно з документом, до складу комісії увійшли представники Міненерговугілля, самій компанії "Укренерго" та Фонду держмайна.

Також міністерство оприлюднило наказ №720 від 1 грудня 2017 року, згідно з яким було скасовано раніше прийнятий документ про конкурсний відбір на посади членів наглядової ради "Укренерго", таким чином, відомство припинило процес корпоратизації енергетичної компанії.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративному управлінні в держкомпаніях, який передбачає проведення корпоратизації, зокрема, створення наглядових рад і перетворення держпідприємств в акціонерні товариства. Передбачається, що це дозволить ізолювати держпідприємства від політичного впливу та спростить доступ компаній до міжнародного ринку капіталу.

У середині квітня 2017 року Мінекономрозвитку повідомило, що вже почалася підготовка до створення наглядових рад на 5 державних підприємствах: "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укрзалізниця", "Укргідроенерго" і "Укренерго".

Наприкінці листопада представники Міненерговугілля повідомляли про намір випустити акції (100% державної власності) "Укренерго".

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.