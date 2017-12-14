У Фонді держмайна назвали умову повернення "Укртелекому" державі
Фонд держмайна не почне повернення акцій "Укртелекому" державі до розгляду судом касаційної скарги компанії "ЕСУ".
Фонд державного майна не почне процес повернення пакету акцій найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" державі до розгляду судом касаційної скарги компанії "ЕСУ", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, з приводу збереження акцій оператора в її власності. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.
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"У "Укртелекому" є 10 днів на оскарження, тобто на подання касації. Вони вже заявили про те, що планують подати, а може вже подали. Початок процесу повернення (пакета акцій - УНІАН) до рішення касаційної інстанції створить ряд процесуальних труднощів. До кінця року пройти касаційну інстанцію не вийде, але ми розраховуємо, що в січні буде рішення, і ми його виконаємо", - повідомили в прес-службі.
У прес-службі зазначили, що подальші дії з "Укртелекомом" залежать від рішення Кабінету міністрів.
"Або на повторну приватизацію, або залишити в держвласності на балансі профільного міністерства", - додали в прес-службі ФДМУ.
Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна України (ФДМУ) розірвав укладений в березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" з компанією "ЕСУ", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, тим самим повернувши пакет акцій "Укртелекому" у державну власність.
У Фонді держмайна повідомили, що компанія "ЕСУ" не виконала свої зобов'язання щодо інвестування 450 мільйонів доларів протягом 5 років у розвиток підприємства, через що фондом був ініційований позов про розірвання договору купівлі-продажу акцій "Укртелекому".
За рішенням суду з рахунків "ЕСУ" має бути стягнена пеня в розмірі 2,171 мільярда гривень, нарахована за неналежне виконання договору купівлі-продажу пакета акцій "Укртелекому".
12 грудня апеляційний суд відмовився задовольнити позов приватної компанії "ЕСУ" на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у державну власність повернуто компанія-оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком".
У компанії "ЕСУ" повідомили про наміри подати касаційну скаргу на рішення апеляційного суду.
Довідка УНІАН. У 2011 році компанію "Укртелеком" викупила компанія ESU ("ЕСУ"), заплативши 10,57 мільярда гривень за 92,79% акцій. У 2013 році холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" завершила угоду з придбання 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належить 100% ESU.
У 2015 році Комісія Верховної Ради з приватизації доручила тодішньому главі Фонду держмайна Ігорю Білоусу провести службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами ФДМУ під час приватизації "Укртелекому".
"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 мільйонів абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету понад 1,6 мільйона клієнтів.