Disney купує частину 21st Century Fox за 52,4 мільярда доларів

Одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі The Walt Disney Company купує частину корпорації 21st Century Fox, включаючи кіно- та телестудії, а також кабельні операції і міжнародні телеактиви за 52,4 млрд доларів.

Відповідну угоду схвалено у четвер, 14 грудня, повідомляють Deutsche Welle і Бі-Бі-Сі.

Зазначається, що серед іншого, Disney отримає права на мовники Sender FX, National Geographic та стрімінговий сервіс Hulu.

Disney також отримує активи, що належать Fox: 39% супутникового каналу Sky, кіностудія 20th Century Fox, канал National Geographic і підконтрольні медіакомпанії в інших країнах.

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Компанії Disney також перейдуть права на популярні франшизи, куди, серед інших, входять "Люди Ікс", "Аватар", "Сімпсони", додає Бі-Бі-Сі.

Також Disney візьме на себе боргові зобов'язання 21st Century Fox на суму близько 13,7 млрд доларів. Угоду ще мають затвердити акціонери обох компаній і регулятивні органи. Очікується, що угода буде підписана через рік-півтора.

Безпосередньо перед укладанням угоди 21st Century Fox виділить в окрему компанію низку активів, у тому числі телевізійну мережу Fox Broadcasting, а також телеканали Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 і Big Ten Network.

Нова компанія належатиме акціонерам 21st Century Fox.

Антимонопольні служби США перевіряють цю угоду на предмет дотримання плюралізму в медіа.

Як зазначає Бі-Бі-Сі, продаж групи компаній Fox перерве півстолітнє розширення бізнесу 86-річного медіамагната Руперта Мердока.

У 21 рік він отримав у спадок від батька австралійську газету, створивши після цього найбільшу в світі медіаімперію.

Тепер Мердок від скуповування активів переходить до продажу. Це несподіваний крок, так як передбачалося, що бізнесмен передасть їх своїм синам, Джеймсу і Лаклану.