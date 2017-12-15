Дефолт зачекає: Венесуела заявила про початок платежів по боргах PDVSA

Венесуельська державна нафтова компанія PDVSA в четвер почала здійснювати виплати відсотків за облігаціями позик з різним терміном погашення, повідомляє Прайм.

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"Боліваріанський уряд Венесуели і його підприємство PDVSA повідомляють всім власникам, що сьогодні (у четвер) почався процес переведення платежів за відсотками за облігації PDVSA з погашенням у 2026, 2024, 2021 і 2035 роках", - йдеться в повідомленні компанії в її мікроблозі в Twitter.

У середині листопада Міжнародна асоціація свопів і деривативів (ISDA) оголосила про прострочення платежу PDVSA. У повідомленні асоціації зазначалося, що прострочені платежі за облігаціями PDVSA з погашенням в 2027 році. Інвестори раніше звернулися до ISDA з питанням, чи визнає організація дефолт виплат з боку PDVSA. У разі ствердної відповіді мали бути здійснені виплати в рамках страхування від дефолту.

"Ми підтверджуємо платоспроможність і стійкість нашої нафтової галузі в боротьбі проти імперіалістичних санкцій", - зазначає PDVSA в своєму повідомленні.